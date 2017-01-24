Медсестру из Сурска будут судить за ложное сообщение о готовящемся взрыве в больнице Криминал

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 52-летней медсестры, которая обвиняется в заведомо ложном доносе о готовящемся взрыве в больнице города Сурска, направлено в Городищенский районный суд Пензенской области для рассмотрения по существу.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в конце ноября 2016 года, находясь на рабочем месте, женщина со своего мобильного телефона отправила SMS с текстом о заложенном в больнице взрывном устройстве старшей медсестре, ответственной за соблюдение требований антитеррористической защищенности.

«В результате преступных действий обвиняемой произошла дестабилизация работы сурской городской больницы, а также органов полиции и пожарного надзора, связанная с проведением организационно-технических мероприятий, направленных на предотвращение возможной гибели людей, эвакуацию больных и работников медучреждения», — пояснила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, женщина объяснила свои действия тем, что была обижена неоднократными проверками старшей медсестры по линии антитеррористической защищенности и соблюдения требований безопасности.

«Поэтому она хотела проверить, как обидчица поведет себя в условиях реальной опасности и внештатной ситуации. При этом обвиняемая понимала, что в соответствии со своими должностными обязанностями старшая медицинская сестра обязана будет оповестить правоохранительные органы о заложенном взрывном устройстве, что при отсутствии реальной угрозы создаст дестабилизацию работы полиции», — отметила она.