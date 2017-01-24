В Пензе возбуждено дело о взятке за передачу сотового телефона в колонию Криминал

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летнего мужчины, который подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику пензенской исправительной колонии №5 за передачу сотового телефона заключенному.

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«По данным следствия, в январе 2017 года в Пензе знакомый осужденного по просьбе последнего пытался передать сотруднику исправительной колонии №5 регионального УФСИН 10 тыс. рублей за то, чтобы тот пронес на территорию учреждения сотовый телефон для его знакомого. Поскольку сотрудник колонии сразу после поступления к нему указанной просьбы поставил в известность работников УФСБ России по Пензенской области, операция проводилась под их контролем», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она пояснила, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.