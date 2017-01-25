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Полиция установила причастность подростка к грабежу в Кузнецке

15:57 | 25.01.2017 | Криминал

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Кузнецк, 25 января 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность 17-летнего жителя Кузнецка Пензенской области к совершению грабежа в отношении 59-летнего мужчины.

Полиция установила причастность подростка к грабежу в Кузнецке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По словам гражданина, в квартире по месту жительства наглядно знакомый причинил ему телесные повреждения и открыто похитил деньги в размере 3 тыс. 800 рублей, а также мобильный телефон», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В ведомстве отметили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. Часть похищенного изъята», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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