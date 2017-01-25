19:13:06 Среда, 25 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе вступил в силу приговор мошеннику, обманувшему заказчика мебели

17:45 | 25.01.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд пересмотрел приговор Ленинского районного суда Пензы, которым бывший работник фирмы по изготовлению мебели Максим Мельников признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере.

В Пензе вступил в силу приговор мошеннику, обманувшему заказчика мебели

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Суд установил, что Максим Мельников в период с 11 декабря 2014 года по июнь 2015 года, похитил у заказчика более 404 тыс. рублей под предлогом поставки мебели и встраиваемой бытовой техники для кухни, не имея реальной возможности и намерений исполнить взятые на себя обязательства», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что злоумышленник, действуя под видом исполнительного директора компании, заключил с заказчицей два договора розничной купли-продажи без номера.

«Деньги, предназначенные для оплаты, Максим Мельников брал поэтапно и с целью придания достоверности взятым на себя обязательствам выписывал квитанции. По истечении сроков поставки он продолжал обманывать заказчицу, сообщая заведомо ложную информацию о том, что работа ведется и гарнитуры ей будут поставлены. После неоднократных требований мужчина доставил ей встраиваемую технику для кухни, а оставшийся заказ остался неисполненным», — пояснила собеседница агентства.

По словам Натальи Быченковой, в судебном заседании мужчина свою вину не признал, пояснив, что все полученные деньги передавал владельцу фирмы, у которого якобы продолжал работать по совместительству.

«Несмотря на несогласие с обвинением, причастность Максима Мельникова к совершению мошенничества была доказана», — сказала она, отметив при этом, что ранее злоумышленник уже совершал аналогичные преступления.

Наталья Быченкова уточнила, что за данное преступление мужчина был приговорен к 1 году 9 месяцам лишения свободы, а по совокупности всех преступлений ему назначено наказание в виде 4,5 лет исправительной колонии общего режима.

«Также с него в пользу потерпевшей постановлено взыскать возмещение материального ущерба. Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу. Судебной коллегией по уголовным делам облсуда она оставлена без удовлетворения в части назначенного наказания. Приговор вступил в законную силу 25 января», — резюмировала собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
В Ленинском районе Пензы нарушители правил благоустройства оштрафованы на 25 тыс. рублей В Камешкирском районе молодой мужчина задержан по подозрению в убийстве отца
В пензенской школе имени Ключевского отметят годовщину со дня рождения историка В Пензенской области пресекли работу незаконного передатчика звукового радиовещания
Полиция установила причастность подростка к грабежу в Кузнецке В Пензе задержан предполагаемый грабитель, вырвавший из рук мужчины пакет с деньгами
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама