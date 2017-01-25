В Пензе вступил в силу приговор мошеннику, обманувшему заказчика мебели Криминал

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд пересмотрел приговор Ленинского районного суда Пензы, которым бывший работник фирмы по изготовлению мебели Максим Мельников признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере.

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«Суд установил, что Максим Мельников в период с 11 декабря 2014 года по июнь 2015 года, похитил у заказчика более 404 тыс. рублей под предлогом поставки мебели и встраиваемой бытовой техники для кухни, не имея реальной возможности и намерений исполнить взятые на себя обязательства», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что злоумышленник, действуя под видом исполнительного директора компании, заключил с заказчицей два договора розничной купли-продажи без номера.

«Деньги, предназначенные для оплаты, Максим Мельников брал поэтапно и с целью придания достоверности взятым на себя обязательствам выписывал квитанции. По истечении сроков поставки он продолжал обманывать заказчицу, сообщая заведомо ложную информацию о том, что работа ведется и гарнитуры ей будут поставлены. После неоднократных требований мужчина доставил ей встраиваемую технику для кухни, а оставшийся заказ остался неисполненным», — пояснила собеседница агентства.

По словам Натальи Быченковой, в судебном заседании мужчина свою вину не признал, пояснив, что все полученные деньги передавал владельцу фирмы, у которого якобы продолжал работать по совместительству.

«Несмотря на несогласие с обвинением, причастность Максима Мельникова к совершению мошенничества была доказана», — сказала она, отметив при этом, что ранее злоумышленник уже совершал аналогичные преступления.

Наталья Быченкова уточнила, что за данное преступление мужчина был приговорен к 1 году 9 месяцам лишения свободы, а по совокупности всех преступлений ему назначено наказание в виде 4,5 лет исправительной колонии общего режима.

«Также с него в пользу потерпевшей постановлено взыскать возмещение материального ущерба. Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу. Судебной коллегией по уголовным делам облсуда она оставлена без удовлетворения в части назначенного наказания. Приговор вступил в законную силу 25 января», — резюмировала собеседница агентства.