В Камешкирском районе молодой мужчина задержан по подозрению в убийстве отца Криминал

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. 22-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве отца, тело которого было обнаружено в квартире дома в селе Лапшово Камешкирского района Пензенской области в минувший вторник, 24 января.

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«По данным следствия, подозреваемый накануне пришел к отцу с целью помириться. Во время распития спиртного между родственниками произошла очередная ссора, в ходе которой мужчина нанес отцу удары ножом в область живота. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она отметила, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью.

«Мужчина дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — пояснила собеседница агентства.