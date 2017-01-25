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В Пензе исполнительный директор учебного центра «Кадры» осужден за коммерческий подкуп

20:55 | 25.01.2017 | Криминал

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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. 29-летний исполнительный директор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Кадры» признан судом виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

В Пензе исполнительный директор учебного центра «Кадры» осужден за коммерческий подкуп

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в мае 2016 года директор учебного центра незаконно получил от обратившегося к нему гражданина денежные средства за оформление и выдачу свидетельств о прохождении им обучения по специальности «Тракторист» категорий «В» и «С», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она отметила, что фактически обучение не проводилось, проверка знаний не осуществлялась, при этом злоумышленник получил по 13 тыс. рублей за каждое свидетельство.

«По указанию директора составлялись фиктивные протоколы заседания квалификационной комиссии, а также приказы и другие организационно-распорядительные документы по учебному заведению с целью скрыть факт преступной деятельности», — пояснила собеседница агентства.

Людмила Фомина добавила, что суд назначил виновному наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, а также с лишением права занимать определенные должности в течение 2,5 лет.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», — сказала она.
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