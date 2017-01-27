Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поставке наркотиков в Пензенскую область Криминал

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали 21-летнего мужчину, который подозревается в организации оптовых поставок наркотиков в Пензенскую область.

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«В ходе обыска полицейские изъяли у него около 1 кг наркотиков синтетического происхождения, а также более 1 тыс. гриппер-пакетов, предназначенных для фасовки запрещенных веществ с целью дальнейшего сбыта», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что в 2016 году была пресечена деятельность трех граждан, занимавшихся сбытом наркотиков, которым подозреваемый поставлял товар.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы», — добавили в полиции.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление организаторов и иных лиц, причастных к осуществлению преступной деятельности, а также каналов поставки наркотиков на территорию региона.