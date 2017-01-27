В Пензе осуждены разбойники, напавшие на женщину с электрошокером Криминал

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Двое молодых мужчин и две девушки, одна из которых является несовершеннолетней, напавшие на жительницу Пензы в ночь на 1 июня 2016 года, признаны судом виновными в совершении разбоя.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, преступление совершили 26-летний житель Пензы и три уроженца Неверкинского района — 24-летний мужчина, а также девушки в возрасте 18 и 17 лет.

«Они по предложению несовершеннолетней договорились о совместном совершении разбойного нападения на 38-летнюю жительницу Пензы. Преступная группа дождалась потерпевшую на парковке около ее дома на улице Аустрина в Пензе, мужчины подошли к автомашине женщины, один из них схватил ее за шею, повалил на землю и нанес не менее двух ударов электрошокером в область шеи. Обе соучастницы разбоя в это время наблюдали за окружающей обстановкой», — пояснила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, угрожая потерпевшей электрошокером и дальнейшим применением насилия, нападавшие заставили ее сесть на заднее сиденье машины «Toyota RAV4», надели ей на голову заранее приготовленную шапку и перевязали руки скотчем.

«Один из злоумышленников нанес потерпевшей еще три удара руками по голове. Нападавшие потребовали от нее принадлежащее ей имущество. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина передала им имевшиеся при ней деньги, мобильный телефон, золотые украшения и ключи от автомобиля. Нападавшие скрылись с похищенным с места преступления на машине потерпевшей, причинив ей ущерб на сумму, превышающую 1 млн. рублей», — уточнила старший помощник прокурора.

Она добавила, что мужчинам было назначено наказание в виде 6,5 и 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, молодой женщине — 3 лет в колонии общего режима, а 17-летней девушке — 2,5 лет условно с испытательным сроком на три года и возложением на нее судом дополнительных обязанностей.

«В пользу потерпевшей суд взыскал моральный вред: с одного из мужчин — 35 тыс. рублей, с девушек — по 30 тыс. рублей. Еще один осужденный возместил его в ходе рассмотрения дела», — пояснила Светлана Артамонова, уточнив, что приговор в законную силу не вступил.