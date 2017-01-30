Житель Мокшана осужден за уклонение от погашения кредита и продажу арестованного имущества Криминал

Мокшан, 30 января 2017. PenzaNews. Наказание в виде 400 часов обязательных работ назначено 39-летнему жителю рабочего поселка Мокшан Пензенской области Роману Буянову, который признан судом виновным в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и продаже вверенного ему арестованного имущества.

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«Роман Буянов после вступления в законную силу решения суда о взыскании с него и его поручителей по кредитным договорам денежной суммы в размере около 11 млн. рублей продал вверенное ему арестованное в обеспечение кредиторской задолженности имущество — грузовой седельный тягач и полуприцеп стоимостью 3 млн. 600 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что приговор в законную силу не вступил в связи с подачей представителем осужденного апелляционной жалобы.