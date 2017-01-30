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В Пензе мошенник выманил деньги у продававшего диван мужчины

13:49 | 30.01.2017 | Криминал

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Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. 28-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при попытке продать диван за 13 тыс. рублей с помощью сайта объявлений.

В Пензе мошенник выманил деньги у продававшего диван мужчины

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ему позвонил неизвестный, который сказал, что намерен приобрести мебель. Под предлогом перечисления предоплаты злоумышленник попросил назвать номер банковской карты и коды подтверждения операций, которые поступят в SMS. После того, как мужчина передал запрашиваемые сведения, он обнаружил, что с его карты списано 33 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В полиции пояснили, что по факту мошенничества организована проверка.

«Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
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