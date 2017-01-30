Водитель из Заречного отправится в колонию-поселение на 2,5 года за смерть мотоциклиста Криминал

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области отправится в колонию-поселение на 2,5 года за ДТП, в результате которого погиб мотоциклист 1986 года рождения, а его пассажирка получила тяжелые травмы.

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«Суд установил, что 16 апреля 2016 года примерно в 17.10 водитель управлял принадлежащим ему автомобилем «Lada-111930». Следуя по второй полосе федеральной дороги «Урал» со стороны улицы Осенней в направлении улицы Ушакова в Пензе, он выехал на регулируемый перекресток. При осуществлении поворота налево на зеленый сигнал светофора мужчина, не убедившись в безопасности маневра, выехал на сторону, предназначенную для встречного движения, где не уступил дорогу мотоциклу «Honda», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, подсудимый свою вину не признал, указав на превышение скорости мотоциклистом, который при начале маневра находился на значительном расстоянии от перекрестка.

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«Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о виновности подсудимого. В данной дорожной ситуации мотоциклист имел преимущественное право по отношению к водителю автомобиля. Несмотря на то, что действия мотоциклиста не состояли в причинной связи с ДТП, суд признал его поведение на дороге обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого. Также суд учел состояние здоровья мужчины и его пожилой матери, частичную компенсацию морального вреда потерпевшим», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Быченкова отметила, что водитель не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения.

«Осужденный обязан компенсировать потерпевшим ущерб, причиненный преступлением. В счет его возмещения на автомобиль мужчины обращено взыскание», — сказала пресс-секретарь суда.