В Пензе ищут мошенников, пытавшихся снять деньги со счета перешедшего по их ссылке мужчины Криминал

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Полицейские принимают меры по установлению личностей мошенников, пытавшихся снять деньги с банковского счета жителя Пензы, перешедшего по неизвестной интернет-ссылке.

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«Мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже фотоаппарата. Через некоторое время на его смартфон пришло SMS-сообщение с предложением обмена предлагаемого к продаже товара. Неизвестные просили для этого открыть интернет-ссылку, где якобы были размещены фотографии», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В полиции пояснили, что житель Пензы открыл ссылку, однако она оказалась пустой.

«Буквально через несколько минут на его смартфон начали приходить SMS-оповещения о попытках списания со счета денежных средств. Мужчина на тот момент не пользовался услугой «Мобильный банк», поэтому злоумышленникам не удалось получить доступ к его счету», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту проводится проверка.