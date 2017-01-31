Житель Заречного отделался условным сроком за сообщение о готовящемся взрыве на КПП Криминал

Заречный, 31 января 2017. PenzaNews. Наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено 55-летнему жителю Заречного Пензенской области, который признан судом виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве на контрольно-пропускном пункте ЗАТО.

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«Мужчина ночью 23 октября, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, со стационарного телефона позвонил на городской номер узла связи войсковой части и сообщил старшему радиотелеграфисту заведомо ложные сведения о том, что в здании контрольно-пропускного пункта №5 заложено взрывное устройство», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что после звонка на место выехали представители ряда ведомств, в том числе полиции, ФСБ и Росгвардии.

«Они до 4.00 предпринимали все необходимые меры по проверке указанного сообщения, поскольку угроза взрыва создавала опасность гибели людей, разрушения зданий, причинения значительного ущерба. Были проведены неотложные мероприятия по эвакуации людей, поиску и обезвреживанию взрывного устройства. Временно была приостановлена деятельность КПП №5. В здании и прилегающей к нему территории каких-либо устройств, веществ и иных данных, свидетельствующих о готовящемся взрыве, обнаружено не было», — отметила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, приговор в законную силу не вступил.