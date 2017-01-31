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Глава администрации Евлашево обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому

17:19 | 31.01.2017 | Криминал

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Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Следственные органы СКР по Пензенской области предъявили главе администрации рабочего поселка Евлашево Кузнецкого района обвинение в покушении на дачу взятку должностному лицу.

Глава администрации Евлашево обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, в январе 2017 года оперуполномоченным управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции проводились проверочные мероприятия в отношении главы администрации рабочего поселка Евлашево. В ходе проверки был выявлен факт незаконной регистрации чиновницей ее родственника в жилом помещении, принадлежащем иному лицу. Женщина предложила полицейскому в качестве взятки денежные средства за прекращение проверочных мероприятий», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что полицейский от денег отказался и разъяснил последствия для чиновницы в случае предложения взятки должностному лицу.

«Однако глава администрации должных выводов для себя не сделала и при передаче полицейскому взятки в размере 20 тыс. рублей была задержана с поличным сотрудниками правоохранительных органов», — пояснила собеседница агентства.

Людмила Фомина отметила, что в настоящее время выполняются действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации поселка Евлашево, пост главы занимает Татьяна Шестакова.
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