Глава администрации Евлашево обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому Криминал

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Следственные органы СКР по Пензенской области предъявили главе администрации рабочего поселка Евлашево Кузнецкого района обвинение в покушении на дачу взятку должностному лицу.

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«По версии следствия, в январе 2017 года оперуполномоченным управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции проводились проверочные мероприятия в отношении главы администрации рабочего поселка Евлашево. В ходе проверки был выявлен факт незаконной регистрации чиновницей ее родственника в жилом помещении, принадлежащем иному лицу. Женщина предложила полицейскому в качестве взятки денежные средства за прекращение проверочных мероприятий», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что полицейский от денег отказался и разъяснил последствия для чиновницы в случае предложения взятки должностному лицу.

«Однако глава администрации должных выводов для себя не сделала и при передаче полицейскому взятки в размере 20 тыс. рублей была задержана с поличным сотрудниками правоохранительных органов», — пояснила собеседница агентства.

Людмила Фомина отметила, что в настоящее время выполняются действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации поселка Евлашево, пост главы занимает Татьяна Шестакова.