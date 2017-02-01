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В Пензе суд не смягчил приговор мужчине, надругавшемуся над 11-летней дочерью

19:57 | 01.02.2017 | Криминал

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Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор, согласно которому 41-летний мужчина, надругавшийся над собственной дочерью, отправится в колонию строгого режима на 17,5 лет.

В Пензе суд не смягчил приговор мужчине, надругавшемуся над 11-летней дочерью

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что в июне 2015 года он вступал в половую связь со своей 11-летней дочерью, а также совершал в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния девочки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что мужчина признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», и еще трех, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование».

«Мужчине также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 11 месяцев. Не согласившись с приговором, осужденный и его адвокат обжаловали его в апелляционном порядке», — сказала собеседница агентства, пояснив, что жалоба была оставлена без удовлетворения.
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