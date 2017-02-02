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Мужчина из Вадинска проведет два года в колонии за избиение сожительницы

12:13 | 02.02.2017 | Криминал

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Вадинск, 2 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 33-летнему жителю Вадинска Пензенской области, который признан судом виновным в причинении побоев своей сожительнице.

Мужчина из Вадинска проведет два года в колонии за избиение сожительницы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Явившийся нетрезвым домой мужчина поссорился со своей сожительницей, повалил ее на пол в кухне и нанес не менее 13 ударов правой ногой по различным частям тела и голове, в результате чего причинил ей физическую боль и многочисленные телесные повреждения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что преступление было совершено злоумышленником в период отбывания исправительных работ за совершение кражи и заведомо ложного доноса, а также во время испытательного срока по ранее вынесенному приговору о причинении побоев сожительнице.

«Кроме того, ранее он был привлечен к обязательным работам и лишен права управления транспортным средством за вождение в состоянии алкогольного опьянения, будучи подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение. При этом срок лишения права управления транспортным средством не закончился», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, суд назначил наказание по совокупности приговоров.

«Мужчина также лишен права управления транспортными средствами на 9 месяцев 14 дней. Приговор вступил в законную силу», — резюмировала Светлана Артамонова.
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