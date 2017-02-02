Под Пензой осужден мужчина, совершивший три кражи и пять угонов Криминал

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы назначено мужчине, который признан судом виновным в совершении трех краж, пяти угонов и одного покушения на угон на территории Пензы и села Засечного.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в августе 2015 года в вечернее время из подъезда дома на улице Пушанина в Пензе мужчина похитил стоявший на лестничной площадке велосипед «Larsen». 1 апреля 2016 года примерно в 2.00 на проспекте Победы он совершил угон автомобиля «ВАЗ-21063», 12 апреля на 1-ом Онежском проезде — «ВАЗа-2107», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пензенского районного суда.

Он уточнил, что 9 мая мужчина попытался угнать «ВАЗ-2107», но был застигнут на месте преступления свидетелем.

«В тот же день на 4-м проезде Терновского он совершил угон автомобиля «ВАЗ-21063», 10 мая на улице Токарной — «ВАЗа-21053», 11 мая на проспекте Победы — «ВАЗа-2106». 27 мая на улице Натальи Лавровой в селе Засечном мужчина из подъезда с лестничной клетки украл велосипед «Stinger Shuttle», а 27 мая из дома на улице Семейной — два велосипеда», — добавил собеседник агентства.

По его словам, отягчающим обстоятельством стало совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

«Также суд взыскал в пользу одного из потерпевших денежные средства в размере 12 тыс. 486 рублей», — резюмировал представитель суда.