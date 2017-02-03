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За год в Пензенской области возбуждено более 140 уголовных дел о коррупции

12:57 | 03.02.2017 | Криминал

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Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. 141 уголовное дело коррупционной направленности возбуждено в Пензенской области в 2016 году. Об этом сообщил руководитель регионального следственного управления СКР Олег Трошин в ходе расширенного заседания коллегии ведомства в пятницу, 3 февраля.

За год в Пензенской области возбуждено более 140 уголовных дел о коррупции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, 88 из них было направлено в суд.

Кроме того, Олег Трошин отметил, что в регионе в минувшем году было возбуждено 28 уголовных дел о налоговых преступлениях.

Глава ведомства подчеркнул, что особое внимание было уделено вопросу возмещения ущерба, причиненного преступными действиями бюджетной системе России.

Он добавил, что результатом проведенной работы стало возвращение в казну Пензенской области более 170 млн. рублей.
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