За год в Пензенской области возбуждено более 140 уголовных дел о коррупции Криминал

Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. 141 уголовное дело коррупционной направленности возбуждено в Пензенской области в 2016 году. Об этом сообщил руководитель регионального следственного управления СКР Олег Трошин в ходе расширенного заседания коллегии ведомства в пятницу, 3 февраля.

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По его словам, 88 из них было направлено в суд.

Кроме того, Олег Трошин отметил, что в регионе в минувшем году было возбуждено 28 уголовных дел о налоговых преступлениях.

Глава ведомства подчеркнул, что особое внимание было уделено вопросу возмещения ущерба, причиненного преступными действиями бюджетной системе России.

Он добавил, что результатом проведенной работы стало возвращение в казну Пензенской области более 170 млн. рублей.