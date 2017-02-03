Лечившийся от наркозависимости пензенец осужден за организацию притона Криминал

Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Двадцать месяцев лишения свободы в колонии общего режима назначено находившемуся на лечении от наркозависимости жителю Пензы, который признан судом виновным в организации притона.

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«В 2015 году мужчине был вынесен приговор за совершение преступления в сфере оборота наркотических средств. Наказание в виде 9 месяцев лишения свободы было отсрочено до окончания курса лечения наркомании и медико-социальной реабилитации. По месту своего жительства на улице Бородина в Пензе с мая по август 2016 года он систематически предоставлял своим знакомым квартиру для совместного употребления наркотиков», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда.

Он уточнил, что при определении наказания было учтено состояние здоровья подсудимого, его многочисленные случаи нахождения на стационарном лечении от опийной наркомании, в том числе и незадолго до совершения данного преступления.

По словам собеседника агентства, отсрочка от наказания по ранее вынесенному приговору отменена.

«Последний приговор пока в законную силу не вступил», — добавил представитель суда.