В Лунинском районе обокрали фермерское хозяйство Криминал Пенза, 4 февраля 2017. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу электросварочного аппарата из помещения склада фермерского хозяйства, расположенного в селе Казачья Пелетьма Лунинского района Пензенской области, куда злоумышленник пробрался, отодвинув дощатый щит оконного проема. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «Участковые уполномоченные полиции в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 53-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону. В ведомстве уточнили, что подозреваемый дал признательные показания, похищенное у него изъято. «По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

Выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость