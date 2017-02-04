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В Лунинском районе обокрали фермерское хозяйство

11:38 | 04.02.2017 | Криминал

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Пенза, 4 февраля 2017. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу электросварочного аппарата из помещения склада фермерского хозяйства, расположенного в селе Казачья Пелетьма Лунинского района Пензенской области, куда злоумышленник пробрался, отодвинув дощатый щит оконного проема.

В Лунинском районе обокрали фермерское хозяйство

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Участковые уполномоченные полиции в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 53-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый дал признательные показания, похищенное у него изъято.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.
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