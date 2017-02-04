В Лунинском районе обокрали фермерское хозяйство
Печать
Пенза, 4 февраля 2017. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу электросварочного аппарата из помещения склада фермерского хозяйства, расположенного в селе Казачья Пелетьма Лунинского района Пензенской области, куда злоумышленник пробрался, отодвинув дощатый щит оконного проема.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Участковые уполномоченные полиции в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 53-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.
В ведомстве уточнили, что подозреваемый дал признательные показания, похищенное у него изъято.
«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.