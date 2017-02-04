В Сердобске криминальный дуэт попался на сбыте краденого в пункт приема металлолома Криминал

Пенза, 4 февраля 2017. PenzaNews. Полицейские установили причастность двоих жителей Сердобска Пензенской области в возрасте 29 лет и 61 года к квартирным кражам, совершенным на территории города.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, из дома на улице Саратовской, куда злоумышленники проникли, разбив оконное стекло, пропали печная металлическая плита и газовая горелка.

«Позднее в полицию поступило сообщение об аналогичной краже на той же улице, откуда были похищены металлические дверцы печи и газовая горелка», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что ранее подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности.

«Они признались в содеянном, пояснив, что сдали похищенное в пункт приема металлолома», — сказали в управлении.

В УМВД уточнили, что в настоящее время по фактам квартирных краж организованы проверки.