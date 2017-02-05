В Пензе пытавшаяся освободить сына от ответственности пенсионерка лишилась 40 тыс. рублей Криминал

Пенза, 5 февраля 2017. PenzaNews. 78-летняя жительница Пензы перечислила мошеннику 40 тыс. рублей, пытаясь освободить сына от уголовной ответственности.

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«На сотовый телефон женщины позвонил неизвестный. Голосом, похожим голос на сына, он сказал, что для его освобождения от уголовной ответственности необходимы деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям звонившего, пенсионерка через банкомат перевела запрашиваемую сумму на счет абонентского номера сотовой связи.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.