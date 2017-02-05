В Пензе пенсионерка лишилась 150 тыс. рублей, пытаясь сдать половину комнаты в аренду Криминал

Пенза, 5 февраля 2017. PenzaNews. 61-летняя жительница Пензы лишилась 150 тыс. рублей при попытке сдать в аренду половину комнаты.

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«На сайте Avito.ru женщина разместила объявление о поиске квартиросъемщика. Через некоторое время на ее мобильный телефон позвонила неизвестная, которая сказала, что хочет арендовать у пенсионерки половину комнаты. Под предлогом перечисления предоплаты звонившая попросила пройти к банковскому терминалу», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям звонившей, пенсионерка перечислила по указанным незнакомкой реквизитам деньги.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.