В Пензе задержан уроженец Оренбургской области, подозреваемый в серии краж Криминал

Пенза, 5 февраля 2017. PenzaNews. 50-летний уроженец Оренбургской области задержан по подозрению в совершении серии краж на территории Пензы и Бессоновского района.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В полицию обратилась жительница Пензы. В дневное время злоумышленник проник в ее дом, разбив окно. Он обыскал все комнаты и в спальне обнаружил шкатулку, в которой находились 15 ювелирных украшений, а также более 100 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В полиции уточнили, что задержанный, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и убийство, признался в содеянном.

«Было установлено, что утром злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо дома потерпевшей и решил совершить кражу. Убедившись, что в жилище никого нет, подозреваемый попытался проникнуть внутрь через дверь, однако открыть ее не смог. После этого с помощью найденного на территории домовладения металлического лома разбил оконное стекло. Часть похищенных денег он успел потратить: приобрел ноутбук, а также арендовал квартиру. Оставшуюся сумму и драгоценности полицейские изъяли. В ближайшее время это имущество вернут владелице», — пояснили в ведомстве.

В управлении подчеркнули, что по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии полицейские установили его причастность к совершению нескольких аналогичных преступлений на территории Бессоновского района», — резюмировали в ведомстве.