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Жительница Заречного попалась на уловку мошенницы, пообещавшей ей щенка бультерьера

10:07 | 06.02.2017 | Криминал

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Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. 27-летняя жительница Заречного Пензенской области, разместившая в социальной сети «Вконтакте» сообщение о намерении приобрести щенка любой породы, стала жертвой мошенничества.

Жительница Заречного попалась на уловку мошенницы, пообещавшей ей щенка бультерьера

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Через некоторое время ей ответила неизвестная, которая предложила щенка бультерьера, попросив за него предоплату в сумме 8 тыс. рублей. Потерпевшая перечислила деньги на банковскую карту. Незнакомка обещала передать щенка через проводника поезда «Екатеринбург — Адлер», однако такого состава в указанный день, как узнала жительница Заречного, не было, а продавец перестала выходить на связь», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что стражам порядка удалось вычислить злоумышленницу — ею оказалась 19-летняя жительница Свердловской области.

«Она призналась в содеянном. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.
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