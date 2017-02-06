В Пензенской области родственник главы сельсовета незаконно получил жилищный сертификат Криминал

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Родственник главы администрации Комсомольского сельсовета Лопатинского района Пензенской области был неправомерно признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вскрыли факт неправомерного признания главой администрации Комсомольского сельсовета нуждающимся в улучшении жилищных условий своего родственника, который впоследствии получил жилищный сертификат», — сообщила прокурор региона Наталья Канцерова в ходе пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 6 февраля.

Она добавила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, по итогам рассмотрения которого вынесен обвинительный приговор.

В свою очередь первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Морозов отметил, что в регионе выявляется масса фактов нецелевого расходования бюджетных средств.

«В районах области их допускается значительное число. Это касается вопросов получения, например, жилищного сертификата лицами, которым они не положены», — сказал он, уточнив, что сумма незаконно использованных средств составила около 3,7 млн. рублей.

«Аналогичным образом в районах получались субсидии на строительство жилья в сельской местности — порядка 600 тыс. рублей. По каждому из этих фактов […] были направлены материалы в следственные органы, возбуждены уголовные дела, люди осуждены, с виновных ущерб взыскан», — пояснил Александр Морозов.