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В Пензенской области родственник главы сельсовета незаконно получил жилищный сертификат

19:26 | 06.02.2017 | Криминал

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Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Родственник главы администрации Комсомольского сельсовета Лопатинского района Пензенской области был неправомерно признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В Пензенской области родственник главы сельсовета незаконно получил жилищный сертификат

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вскрыли факт неправомерного признания главой администрации Комсомольского сельсовета нуждающимся в улучшении жилищных условий своего родственника, который впоследствии получил жилищный сертификат», — сообщила прокурор региона Наталья Канцерова в ходе пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 6 февраля.

Она добавила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, по итогам рассмотрения которого вынесен обвинительный приговор.

В свою очередь первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Морозов отметил, что в регионе выявляется масса фактов нецелевого расходования бюджетных средств.

«В районах области их допускается значительное число. Это касается вопросов получения, например, жилищного сертификата лицами, которым они не положены», — сказал он, уточнив, что сумма незаконно использованных средств составила около 3,7 млн. рублей.

«Аналогичным образом в районах получались субсидии на строительство жилья в сельской местности — порядка 600 тыс. рублей. По каждому из этих фактов […] были направлены материалы в следственные органы, возбуждены уголовные дела, люди осуждены, с виновных ущерб взыскан», — пояснил Александр Морозов.
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