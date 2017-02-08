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В Пензе мужчина признался в ограблении знакомого, отказавшегося дать ему денег на алкоголь

12:43 | 08.02.2017 | Криминал

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Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. 18-летний житель поселка Лунино признался в ограблении 37-летнего мужчины, который отказался дать ему денег на покупку спиртного в одном из баров Пензы.

В Пензе мужчина признался в ограблении знакомого, отказавшегося дать ему денег на алкоголь

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, потерпевший лишился 6 тыс. рублей и мобильного телефона.

«Мужчина с другом находился в баре, где они познакомились с двумя гражданами, с которыми продолжили употребление спиртного в соседнем развлекательном заведении. Потерпевший отказал новым знакомым в просьбе дать деньги на приобретение новой порции алкоголя и ушел с другом из бара. Через некоторое время злоумышленник и его приятель догнали их и ограбили», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что по факту грабежа, совершенного с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья, возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — резюмировали в управлении.
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