Жительница Беково подозревается в причинении смерти собственной матери Криминал

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. 37-летняя жительница поселка Беково Пензенской области подозревается в причинении смерти собственной матери, тело которой было обнаружено в минувший понедельник, 6 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе проведенного судебно-медицинского исследования установлено, что смерть потерпевшей наступила от травмы головы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она отметила, что подозреваемая сама является многодетной матерью.

«По предварительным данным, в вечернее время 5 февраля после распития спиртных напитков и произошедшей ссоры женщина нанесла матери удары рукой в область головы. От полученных повреждений потерпевшая скончалась», — пояснила собеседница агентства.

Людмила Фомина уточнила, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.