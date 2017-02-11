Полиция завела дело на директора бессоновской УК, оплатившего штраф из средств компании Криминал

Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» возбуждено в отношении директора одной из управляющих компаний Бессоновского района Пензенской области.

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«Установлено, что в 2016 году трудовая инспекция выявила нарушения в деятельности директора организации и наложила на него административный штраф в размере 50 тыс. рублей. Подозреваемый счел, что для него эта сумма является большой, выплачивать штраф за счет личных средств он не намеревался», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве добавили, что злоумышленник оплатил штраф из средств УК.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сказали в полиции.