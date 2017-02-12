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Полиция начала проверку по факту мошенничества при продаже одежды через «Одноклассники»

11:37 | 12.02.2017 | Криминал

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Пенза, 12 февраля 2017. PenzaNews. Полиция Башмаковского района Пензенской области начала проверку по факту мошенничества при продаже одежды через социальную сеть «Одноклассники», жертвой которого стала 41-летняя местная жительница.

Полиция начала проверку по факту мошенничества при продаже одежды через «Одноклассники»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Она пояснила, что в группе «Одежда для модняшек» заказала продукцию на сумму 4 тыс. рублей и ввела реквизиты банковской карты для оплаты. Деньги со счета были списаны, однако товар женщина до сих пор не получила», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве отметили, что эта группа вскоре оказалась заблокирована.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
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