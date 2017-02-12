Полиция начала проверку по факту мошенничества при продаже одежды через «Одноклассники» Криминал

Пенза, 12 февраля 2017. PenzaNews. Полиция Башмаковского района Пензенской области начала проверку по факту мошенничества при продаже одежды через социальную сеть «Одноклассники», жертвой которого стала 41-летняя местная жительница.

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«Она пояснила, что в группе «Одежда для модняшек» заказала продукцию на сумму 4 тыс. рублей и ввела реквизиты банковской карты для оплаты. Деньги со счета были списаны, однако товар женщина до сих пор не получила», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве отметили, что эта группа вскоре оказалась заблокирована.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.