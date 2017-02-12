В Кузнецке зафиксирован факт мошенничества под видом помощи в оформлении кредита Криминал

Кузнецк, 12 февраля 2017. PenzaNews. Полиция Кузнецка Пензенской области начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал местный житель, пытавшийся воспользоваться платной услугой по оказанию помощи при оформлении кредита.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, горожанин нашел подходящее объявление на портале Avito.ru и перешел по указанной в нем ссылке на другой сайт, где оставил заявку.

«Через некоторое время ему позвонила неизвестная женщина, которая пояснила, что для получения страховки, оплаты транспортных расходов и за оказанные услуги необходимо перечислить 9 тыс. 200 рублей на банковскую карту», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что мужчина перевел деньги, однако после этого телефон злоумышленницы оказался отключен.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.