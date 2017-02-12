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В Кузнецке зафиксирован факт мошенничества под видом помощи в оформлении кредита

12:51 | 12.02.2017 | Криминал

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Кузнецк, 12 февраля 2017. PenzaNews. Полиция Кузнецка Пензенской области начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал местный житель, пытавшийся воспользоваться платной услугой по оказанию помощи при оформлении кредита.

В Кузнецке зафиксирован факт мошенничества под видом помощи в оформлении кредита

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, горожанин нашел подходящее объявление на портале Avito.ru и перешел по указанной в нем ссылке на другой сайт, где оставил заявку.

«Через некоторое время ему позвонила неизвестная женщина, которая пояснила, что для получения страховки, оплаты транспортных расходов и за оказанные услуги необходимо перечислить 9 тыс. 200 рублей на банковскую карту», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что мужчина перевел деньги, однако после этого телефон злоумышленницы оказался отключен.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
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