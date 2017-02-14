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Двое охранников подозреваются в краже инструмента со стройки в Пензе

12:11 | 14.02.2017 | Криминал

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Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Двое жителей Сердобского района Пензенской области в возрасте 22 и 26 лет, работавшие охранниками, подозреваются в краже инструментов из подсобного помещения строящегося дома.

Двое охранников подозреваются в краже инструмента со стройки в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, о преступлении в дежурную часть городского отдела полиции №3 заявил прораб строительной организации.

«Полицейские установили, что работавшие на стройке мужчины демонтировали дверь и проникли в подсобку, откуда взяли инструменты. Подозреваемые были задержаны и признались в содеянном. Похищенное имущество было изъято в ходе обыска по месту регистрации одного из них», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что мужчины объяснили свой поступок тяжелым финансовым положением, сложившимся из-за длительного отсутствия зарплаты.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — резюмировали в управлении МВД.
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