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В Пензенской области нарушитель протащил полицейского на машине около 500 метров — УМВД

17:56 | 14.02.2017 | Криминал

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Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Водитель автомобиля «ВАЗ-2109» с явными признаками опьянения, пытавшийся скрыться от полиции в городе Каменке Пензенской области, протащил сотрудника ППС на машине около 0,5 км.

В Пензенской области нарушитель протащил полицейского на машине около 500 метров — УМВД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Инцидент произошел еще в минувшую субботу, 11 февраля, однако в управлении МВД России по региону его прокомментировали только сейчас.

«Сотрудники ППС в ходе несения службы по охране общественного порядка обратили внимание на гражданина с явными признаками опьянения, который сел в автомобиль «ВАЗ-2109» и попытался начать движение. Для пресечения правонарушения полицейский предпринял попытку остановить водителя машины. Проигнорировав законные требования стража порядка, нарушитель продолжил движение с повисшим на водительской двери сотрудником полиции, который с целью остановки транспортного средства произвел восемь выстрелов по колесам и моторному отсеку машины», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве добавили, что спустя примерно 500 метров водитель «девятки» умышленно выехал на полосу встречного движения и, чтобы сбросить полицейского, произвел касательное столкновение с машиной «Lada Kalina», из-за чего сотрудник ППС упал на землю, а злоумышленник скрылся.

«По данному факту на территории Каменского района был введен план «Перехват». Через некоторое время сотрудники ГИБДД задержали разыскиваемую машину под управлением 40-летнего жителя Каменки, привлекавшегося к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В момент инцидента он также находился в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в пресс-службе.

В управлении добавили, что сотрудник ППС был госпитализирован.
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