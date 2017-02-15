Водитель отправится в колонию-поселение за смерть девушки после ДТП на улице Кижеватова Криминал

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Приговор, которым водителю автомобиля «Ford Fusion» Алексею Дудкину назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за смерть девушки, скончавшейся через месяц после ДТП на улице Кижеватова в Пензе, вступил в законную силу.

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Мужчина признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Установлено, что 27 сентября 2016 года в вечернее время Алексей Дудкин, управляя принадлежащим ему автомобилем, следовал по улице Кижеватова в направлении улицы Окружной. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному вблизи дома №18, он не убедился в отсутствии людей и при появлении двух человек, пересекавших проезжую часть слева направо по ходу его движения не предпринял своевременных мер для снижения скорости вплоть до полной остановки. В итоге водитель совершил наезд на девушку-пешехода, которая впоследствии от полученных травм скончалась», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что свою вину мужчина признал полностью, по его ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

«В соответствии с приговором суда, водитель лишен права управления транспортными средствами на 2 года. Также с него решено взыскать в пользу отца погибшей 1 млн. рублей в возмещение морального вреда, имущественный ущерб и процессуальные издержки. В счет обеспечения исполнения приговора суд обратил взыскание на автомобиль осужденного», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Быченкова добавила, что мужчина не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения.