01:46:38 Суббота, 18 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
РЕЙТИНГИ СМИ «Медиалогия» включила ИА «PenzaNews» в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов Пензенской области

В Кузнецке условный срок назначен мужчине, рассыпавшему коноплю при виде нацгвардейцев

18:17 | 17.02.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,6 года назначено 36-летнему жителю Кузнецка Пензенской области, который случайно рассыпал коноплю при виде сотрудников Нацгвардии.

В Кузнецке условный срок назначен мужчине, рассыпавшему коноплю при виде нацгвардейцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, осужденный нарвал коноплю в августе 2016 года в Кузнецке.

По ее словам, в пересчете на сухое вещество вес марихуаны составил не менее 17 граммов.

«Наркотическое средство с августа по декабрь 2016 года хранилось для личных целей в его квартире. В начале декабря он положил вещество в карман брюк и носил с собой несколько дней, пока принадлежащий ему автомобиль «ГАЗель» не был остановлен сотрудниками Национальной гвардии в Кузнецке. После этого мужчина достал наркотическое средство и высыпал его на коврик возле пассажирского сиденья. Марихуана была обнаружена и изъята в ходе осмотра места происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что приговор суда вступил в законную силу.
Актуальное
Читайте также
Пензенская фирма «Пекоф» отметила 60-летие В Пензе ФАС предупредила УК «Перспектива+» о недопустимости недобросовестной конкуренции
В Пензе из роддома выписали первую за два года тройню Студенты кузнецкого многопрофильного колледжа победили в игре «Начинающий фермер»
В Пензенской области 6 депутатов осуждены за коррупционные преступления Полиция призвала болельщиков пензенского «Дизеля» и «Ижстали» вести себя адекватно
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама