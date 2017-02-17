В Кузнецке условный срок назначен мужчине, рассыпавшему коноплю при виде нацгвардейцев Криминал

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,6 года назначено 36-летнему жителю Кузнецка Пензенской области, который случайно рассыпал коноплю при виде сотрудников Нацгвардии.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, осужденный нарвал коноплю в августе 2016 года в Кузнецке.

По ее словам, в пересчете на сухое вещество вес марихуаны составил не менее 17 граммов.

«Наркотическое средство с августа по декабрь 2016 года хранилось для личных целей в его квартире. В начале декабря он положил вещество в карман брюк и носил с собой несколько дней, пока принадлежащий ему автомобиль «ГАЗель» не был остановлен сотрудниками Национальной гвардии в Кузнецке. После этого мужчина достал наркотическое средство и высыпал его на коврик возле пассажирского сиденья. Марихуана была обнаружена и изъята в ходе осмотра места происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что приговор суда вступил в законную силу.