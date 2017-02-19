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В Пачелмском районе избитая пенсионерка госпитализирована с переломами ребер и позвонков

12:37 | 19.02.2017 | Криминал

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Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Полицейские выясняют обстоятельства конфликта, в результате которого 65-летняя жительница Пачелмского района Пензенской области была госпитализирована с многочисленными телесными повреждениями, в числе которых — переломы ребер и позвонков.

В Пачелмском районе избитая пенсионерка госпитализирована с переломами ребер и позвонков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщины подозревается ее 43-летний сын.

«Установлено, что в утреннее время в ходе ссоры злоумышленник избил свою мать руками и ногами», — сказали в полиции.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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