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Группа молодых людей в возрасте 15–20 лет подозревается в квартирной краже в Кижеватово

13:33 | 19.02.2017 | Криминал

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Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Четверо молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет подозреваются в совершении квартирной кражи в селе Кижеватово Пензенской области.

Группа молодых людей в возрасте 15–20 лет подозревается в квартирной краже в Кижеватово

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленники, разбив оконное стекло, похитили алюминиевую флягу, бак из нержавеющей стали и 100 метров медного провода.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что впоследствии сотрудники угрозыска вышли на след подозреваемых, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Они признались в содеянном. По факту кражи проводится проверка», — отметили в УМВД.
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