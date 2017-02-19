Группа молодых людей в возрасте 15–20 лет подозревается в квартирной краже в Кижеватово Криминал

Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Четверо молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет подозреваются в совершении квартирной кражи в селе Кижеватово Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленники, разбив оконное стекло, похитили алюминиевую флягу, бак из нержавеющей стали и 100 метров медного провода.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что впоследствии сотрудники угрозыска вышли на след подозреваемых, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Они признались в содеянном. По факту кражи проводится проверка», — отметили в УМВД.