Житель Тамалинского района получил ножевое ранение в центре Пензы Криминал

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Проверка организована по факту конфликта, произошедшего на улице Володарского в Пензе, один из участников которого — 21-летний житель Тамалинского района — получил удар ножом в живот.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, потерпевший был госпитализирован.

«Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы установили, что 20-летний житель Пензы в ходе возникшей ссоры ударил ножом молодого мужчину из Тамалинского района. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что обстоятельства произошедшего выясняются.