Пензенец стал жертвой мошенничества, поверив в возврат денег за оплаченные кроссовки Криминал

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. 21-летний житель Пензы, намеревавшийся купить кроссовки по объявлению в социальной сети «ВКонтакте», стал жертвой мошенничества.

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«В ходе переписки владелец объявления пояснил, что деньги за товар необходимо перечислить на банковскую карту. Следуя инструкциям незнакомца, покупатель перевел 6 тыс. 200 рублей. Через некоторое время неизвестный написал, что машина с товаром попала в ДТП и он намерен вернуть деньги. Под этим предлогом злоумышленник попросил пензенца сообщить номер банковской карты и код подтверждения, который поступит в SMS», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В полиции уточнили, что после этого со счета молодого человека было списано 400 рублей.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в управлении.