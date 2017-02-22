Жителя поселка Сазанье заподозрили в избиении собутыльника монтировкой Криминал

Сердобск, 22 февраля 2017. PenzaNews. 44-летний житель поселка Сазанье Сердобского района Пензенской области подозревается в причинении тяжелых травм 32-летнему знакомому, которого он, предположительно, ударил монтировкой.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, ссора между мужчинами возникла во время распития спиртного.

«Потерпевший с рвано-ушибленной раной левой голени и открытым переломом правой был доставлен в больницу», — уточнили в ведомстве.

В полиции добавили, что подозреваемый признался в содеянном.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — отметили в пресс-службе.