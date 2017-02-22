Предстанет перед судом житель Канаевки, избивший инвалида лопатой за сделанное замечание Криминал

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Канаевки Пензенской области, который обвиняется в избиении инвалида, передано в суд для рассмотрения по существу.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В конце мая 2016 года молодой человек в состоянии сильного алкогольного опьянения у домовладения своей знакомой дразнил лопатой привязанную к забору собаку. После сделанного ему замечания он избил инвалида II группы руками и лопатой», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что через некоторое время молодой человек совершил еще одно преступление — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

«За это он уже находится в местах лишения свободы», — добавила собеседница агентства, уточнив, что злоумышленник приговорен к 7 годам заключения.