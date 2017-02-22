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Предстанет перед судом житель Канаевки, избивший инвалида лопатой за сделанное замечание

18:17 | 22.02.2017 | Криминал

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Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Канаевки Пензенской области, который обвиняется в избиении инвалида, передано в суд для рассмотрения по существу.

Предстанет перед судом житель Канаевки, избивший инвалида лопатой за сделанное замечание

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В конце мая 2016 года молодой человек в состоянии сильного алкогольного опьянения у домовладения своей знакомой дразнил лопатой привязанную к забору собаку. После сделанного ему замечания он избил инвалида II группы руками и лопатой», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что через некоторое время молодой человек совершил еще одно преступление — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

«За это он уже находится в местах лишения свободы», — добавила собеседница агентства, уточнив, что злоумышленник приговорен к 7 годам заключения.
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