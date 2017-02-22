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Жительница Башмаковского района осуждена за кражу денег со счета бывшего сожителя-инвалида

18:21 | 22.02.2017 | Криминал

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Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. 27-летняя жительница Башмаковского района Пензенской области, укравшая деньги с банковской карты бывшего сожителя, приговорена к 1,6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Жительница Башмаковского района осуждена за кражу денег со счета бывшего сожителя-инвалида. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подсудимая в Интернете познакомилась с потерпевшим, являвшимся жителем другого города, и некоторое время совместно с ним проживала», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что после расставания с возлюбленным женщина более 80 раз с июня 2015 года по август 2016 года с помощью услуги «Мобильный банк», подключенной к ее номеру телефона, переводила себе средства из его пенсии по инвалидности.

«Общая сумма похищенных денежных средств составила 152 тыс. 100 рублей», — уточнила Светлана Артамонова.

По ее словам, женщина признала свою вину в совершении преступления и добровольно возместила ущерб в размере 60 тыс. рублей.

«Приговором суда удовлетворен гражданский иск потерпевшего, в соответствии с которым женщина обязана возместить ему 92 тыс. 100 рублей», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что приговор в законную силу не вступил.
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