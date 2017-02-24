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В Кузнецке у клиентки банка обманом похитили более 100 тыс. рублей

13:14 | 24.02.2017 | Криминал

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Пенза, 24 февраля 2017. PenzaNews. Доверчивая пенсионерка из Кузнецка Пензенской области лишилась более 100 тыс. рублей, предоставив мошеннику доступ к своему банковскому счету.

В Кузнецке у клиентки банка обманом похитили более 100 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сайте Avito.ru женщина разместила объявление о продаже принадлежащего ей гаража. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который сказал, что хочет приобрести недвижимость. Под предлогом перечисления предоплаты злоумышленник попросил сообщить данные банковской карты. Впоследствии незнакомец позвонил снова. Он пояснил, что по ошибке перевел 100 тыс. рублей и попросил вернуть ему 90 тыс. Следуя его инструкциям, пенсионерка посетила офис банка, назвала собеседнику все полученные коды подтверждения и больше с ним не общалась», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве добавили, что впоследствии жительница Кузнецка обнаружила пропажу 109 тыс. рублей.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
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