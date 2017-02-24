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Установлена личность мужчины, подозреваемого в краже денег из шкафа пенсионерки

17:10 | 24.02.2017 | Криминал

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Пенза, 24 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность 44-летнего мужчины к краже кошелька с деньгами в сумме 20 тыс. рублей из шкафа в квартире пенсионерки, проживающей на улице Спортивной в городе Каменке Пензенской области.

Установлена личность мужчины, подозреваемого в краже денег из шкафа пенсионерки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник проник внутрь, повредив запорное устройство входной двери.

«Впоследствии в полицию поступило заявление об аналогичной краже. Из квартиры на улице Дружбы злоумышленник похитил 15 тыс. рублей», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. По фактам краж возбуждено уголовное дело», — уточнили в УМВД.
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