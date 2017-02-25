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Житель Пензы заплатил мошеннику 25 тыс. рублей за несуществующий кофейный аппарат

14:58 | 25.02.2017 | Криминал

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Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. 28-летний житель Пензы перечислил 25 тыс. рублей мошеннику, пытаясь купить кофейный аппарат.

Житель Пензы заплатил мошеннику 25 тыс. рублей за несуществующий кофейный аппарат

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, мужчина нашел объявление о продаже на сайте Avito.ru.

«Он позвонил по контактному телефону. Неизвестный пояснил, что готов продать товар при условии перечислении задатка. Следуя инструкциям незнакомца, мужчина через банкомат перечислил деньги на банковскую карту», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — уточнили в пресс-службе.
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