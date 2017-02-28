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В Сурске убит 10-летний мальчик

09:05 | 28.02.2017 | Криминал

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Сурск, 28 февраля 2017. PenzaNews. Тело 10-летнего мальчика с признаками насильственной смерти обнаружено около магазина на улице Полевой в городе Сурске Городищенского района Пензенской области в минувший понедельник, 27 февраля.

В Сурске убит 10-летний мальчик

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по связям со СМИ Людмила Фомина, от полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.

«По факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

«Создана следственно-оперативная группа. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления», — добавила Людмила Фомина.
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