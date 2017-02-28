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В Пензе предъявлено обвинение мужчине, до смерти забившему бродягу

17:11 | 28.02.2017 | Криминал

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. 18-летний житель Пензы обвиняется в смерти 34-летнего бродяги, избитого вблизи супермаркета на улице Лазо накануне Дня защитника Отечества.

В Пензе предъявлено обвинение мужчине, до смерти забившему бродягу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, вечером 22 февраля злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, увидев за магазином двоих мужчин, ведущих бродяжнический образ жизни, стал провоцировать их на конфликт. Одного из них он ударил руками и ногами по голове и телу, а когда тот попытался убежать, догнал его и продолжил избивать. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через непродолжительное время на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время фигуранту дела будет избрана мера пресечения», — резюмировала Людмила Фомина.
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