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Жителю Городище грозит до полугода ареста за поддельное водительское удостоверение

16:42 | 02.03.2017 | Криминал

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Городище, 2 марта 2017. PenzaNews. Наказание вплоть до ареста на срок до полугода грозит 29-летнему жителю города Городище Пензенской области, которого будут судить за использование подложного водительского удостоверения.

Жителю Городище грозит до полугода ареста за поддельное водительское удостоверение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Согласно материалам дела, в начале ноября 2016 года на 678 км федеральной автодороги М5 «Урал» обвиняемый предъявил инспектору отдела ГИБДД ОМВД России по Городищенскому району подложное водительское удостоверение на свое имя. О том, что документ ненастоящий, обвиняемый знал, поскольку обучение не проходил, экзамены не сдавал, а приобрел удостоверение в начале 2016 года у неустановленного лица через Интернет и получил его по почте», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».
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