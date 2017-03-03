В Пензе мошенница обманом похитила деньги со сберкнижки 74-летней пенсионерки Криминал

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества в отношении 74-летней пенсионерки, со сберегательной книжки которой было похищено 40 тыс. рублей.

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«На сайте Avito.ru женщина разместила объявление о продаже кровати. Через некоторое время на ее мобильный телефон позвонила неизвестная, которая сказала, что желает приобрести мебель. Под предлогом перечисления оплаты она попросила пенсионерку пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд действий», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после ряда операций под диктовку незнакомки пожилая женщина обнаружила списание денег.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.