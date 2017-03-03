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В Беково мошенница выманила деньги у пенсионерки, убедив в денежной реформе

17:37 | 03.03.2017 | Криминал

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Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. 86-летняя жительница поселка Беково Пензенской области отдала 13 тыс. рублей мошеннице, убедившей ее в необходимости обменять банкноты на купюры «нового образца».

В Беково мошенница выманила деньги у пенсионерки, убедив в денежной реформе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленница проникла в дом пожилой женщины, представившись социальным работником.

«Незнакомка сказала ей, что якобы ожидается денежная реформа», — пояснили в ведомстве.

В управлении назвали приметы мошенницы: женщине на вид 40–45 лет, рост около 160 см, она была одета в черную куртку и темную юбку ниже колен.

«Полицейские принимают меры по установлению личности подозреваемой и ее задержанию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе.
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